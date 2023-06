Nach Absage vom Elbhangfest: Anwohner nehmen die Fete selbst in die Hand

Dresden - Am kommenden Wochenende sollte das Elbhangfest stattfinden. Mangels Kartenvorverkauf und Finanz-Risiko wurde es offiziell vom Verein Elbhangfest abgesagt. Nun nehmen die Anwohner das Fest selbst in die Hand, öffnen ihre Gärten und organisieren entlang des Elbhangs über 120 Mini-Feste - das "Ersatzprogramm" kann sich sehen und hören lassen!

Freuen sich am Erdbeerfeld auf Gäste: Koch Kai Kochan (55), Obstbauer Robert Rüdiger (39) und Gastro-Profi Don Stephano (49, v.l.). © Holm Helis

In Loschwitz geht's los: Impresario Tom Roeder rockt mit seinem Party-Mobil "Roseninsel" das Areal an der Senfbüchse. Im "ElbeGarten" spielen "Die Nierentische" zum Tanz (Sa, 19 Uhr).

"Eine Tombola, bei der 400 Gummi-Enten mit Nummern in einem Bassin schwimmen, wird vor allem Kinder begeistern", hofft ElbeGarten-Wirt Andreas Wünsche (58). 250 Preise locken.

Gleich ums Eck in der Alten Feuerwache werden Turmbesichtigungen (So 10-19 Uhr) mit Falkenbeobachtung angeboten. Im "Bräustübel" am Körnerplatz sind Märchen zu erleben.

Alle drei Kirchen entlang der alten Festmeile (Loschwitzer Kirche, Weinbergkirche, Maria am Wasser) warten mit Musik, Theater und Festgottesdiensten auf.

Die Weinbergkirche lädt zum 300. Geburtstag der Grundsteinlegung zum Festkonzert (Sa 15 Uhr). Eine musikalische Kaffee-Festtafel (Sa 13.30-18 Uhr) deckt das Pfarrhaus der Schifferkirche.