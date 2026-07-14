Nach Rolltreppen-Unfall geschlossen: Kaufland will Otto-Dix-Center übernehmen

Dresden - Nachdem sich im Februar eine Frau (43) bei einem Rolltreppen-Unfall im Otto-Dix-Center (ODC) an der Reicker Straße schwer verletzt hatte, musste der Kaufland-Markt geschlossen bleiben - seitdem ist das Einkaufszentrum verwaist. Jetzt kündigt der Supermarkt-Riese an, das ODC übernehmen zu wollen.

Seit dem Unfall im Februar ist das Otto-Dix-Center an der Reicker Straße verwaist. © Holm Helis

Bisher war Kaufland nur Mieter am Standort. Nun will das Unternehmen das Center übernehmen und revitalisieren.

"Wir wollen so den Einkaufsstandort für die Menschen vor Ort erhalten, Arbeitsplätze sichern und dem gesamten Center eine langfristige Perspektive geben", teilte eine Kaufland-Sprecherin mit.

Die Filiale ist seit dem schweren Unfall im Februar geschlossen. Ein Teil des Rollsteigs (auch für Einkaufswagen geeignet) war eingebrochen, woraufhin eine Frau etwa einen halben Meter in die Anlage stürzte.

Die Feuerwehr konnte die eingeklemmte Frau mithilfe eines hydraulischen Spreizers befreien, das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.