Nach Rolltreppen-Unfall geschlossen: Kaufland will Otto-Dix-Center übernehmen
Dresden - Nachdem sich im Februar eine Frau (43) bei einem Rolltreppen-Unfall im Otto-Dix-Center (ODC) an der Reicker Straße schwer verletzt hatte, musste der Kaufland-Markt geschlossen bleiben - seitdem ist das Einkaufszentrum verwaist. Jetzt kündigt der Supermarkt-Riese an, das ODC übernehmen zu wollen.
Bisher war Kaufland nur Mieter am Standort. Nun will das Unternehmen das Center übernehmen und revitalisieren.
"Wir wollen so den Einkaufsstandort für die Menschen vor Ort erhalten, Arbeitsplätze sichern und dem gesamten Center eine langfristige Perspektive geben", teilte eine Kaufland-Sprecherin mit.
Die Filiale ist seit dem schweren Unfall im Februar geschlossen. Ein Teil des Rollsteigs (auch für Einkaufswagen geeignet) war eingebrochen, woraufhin eine Frau etwa einen halben Meter in die Anlage stürzte.
Die Feuerwehr konnte die eingeklemmte Frau mithilfe eines hydraulischen Spreizers befreien, das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.
Vermieter hat Reparatur bis heute nicht veranlasst
Die Polizei schloss ihre Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ab, die Staatsanwaltschaft konnte am Nachmittag zunächst keine Auskunft zum Verfahrensstand geben.
"Bis heute hat der Vermieter die Reparatur nicht veranlasst. Da zudem das gesamte Center erhebliche sicherheitstechnische Mängel aufweist, ist für Kaufland ein Weiterbetrieb so nicht möglich", erklärt die Sprecherin.
"Da sich auch nach mehreren Monaten keine kurzfristige Lösung abzeichnet, möchten wir das Center modernisieren und technisch auf den neuesten Stand bringen."
Wie lange das dauert oder wann Kaufland wieder öffnet, könne man aktuell noch nicht sagen, die Planungen noch am Anfang stünden. Für alle 75 Mitarbeiter wolle man eine sozialverträgliche Lösung finden.
Titelfoto: Holm Helis