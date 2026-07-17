Nach Schießerei in Dresden: Neonazis ziehen durch die Stadt

Dresden - Die Tat war kaum geschehen, schon riefen Neonazis zur Demonstration: Nach der Schießerei zwischen Mehmet Ü. (41) und der Polizei am Mittwoch , folgten rund 170 Demonstranten einem Aufruf des Neonazis Max Schreiber (39, "Freie Sachsen") in die Friedrichstadt. Die Anwohner zeigten sich wenig begeistert.

"Dresden wehrt sich! Islamisten raus!", lautete einer der Slogans der Demo. © Eric Hofmann

Aktuell geht die Staatsanwaltschaft nicht von einem islamistischen Hintergrund der Tat aus, sieht eher Anzeichen einer psychischen Erkrankung bei Mehmet Ü., der noch nicht vernommen werden konnte.

Doch schon am Mittwoch war sich Schreiber sicher: Dies sei ein islamistischer Anschlag gewesen und so rief er 18 Uhr vor den Bahnhof Dresden-Mitte.

Rund 170 Teilnehmer, nicht nur aus Dresden, sondern auch Neonazis aus Brandenburg und Görlitz sammelten sich. Die "Jungen Nationalisten" waren mit rund 30 Aktivisten in einem eigenen Block vor Ort.

Nach kurzem Verlesen der Auflagen zog die Demo in die Wachsbleichstraße. Ex-Querdenken-Dresden-Kopf Marcus Fuchs (41) fuhr den Lautsprecher-Wagen, stimmte von dort "Remigrations"-Sprechöre an und spielte Rechtsrock und KI-Musik ab, in der unter anderem die Todesstrafe gefordert wurde.