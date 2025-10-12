Nur wenige Wochen: Hier strahlt wieder Dresdens Fotospot
Dresden - Sachsens Landeshauptstadt ist für wenige Wochen wieder um einen Fotospot reicher!
Auf dem Neustädter Markt wurde die bereits bekannte Installation - bestehend aus einem roten Herz und der orangefarben leuchtenden Abkürzung Dresdens - aufgebaut.
"Mit dieser Aktion machen wir auf die Vielfalt der Hauptstraße aufmerksam. Ein Symbol für Zusammenhalt, Wärme und Verbundenheit in der Innenstadt", so die Ankündigung in den sozialen Netzwerken.
Gäste und Einwohner sind dazu aufgerufen, sich mit dem Selfie-Point in Szene zu setzen und dabei entstandene Schnappschüsse unter dem Hashtag #AusDemHerzenDerStadt zu posten sowie den Account der Initiative (@city_dresden) zu verlinken.
Noch bis zum 3. November strahlt das Fotomotiv nachts mit dem Goldenen Reiter um die Wette.
Bereits 2024 schmückten die Leuchtelemente die Neustadt - damals auf dem Jorge-Gomondai-Platz. Die Aktion wird unterstützt von der Stadtverwaltung, dem Handels- und Kulturverein Hauptstraße sowie der Eventagentur p.net aus Ottendorf-Okrilla.
Titelfoto: City Management Dresden