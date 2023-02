Neuer Rathausplan: So teuer soll Taxifahren in Dresden bald werden

Dresden - Die Taxi-Branche ächzt: Die Nachwirkungen von Corona, ein stetig steigender Mindestlohn und teure Spritpreise treiben viele Unternehmer an den Rand der Existenz. Jetzt plant die Stadt, die Preise teils deutlich zu erhöhen. So wolle man auf die "veränderte Lage" reagieren, wie es in einer Beschlussvorlage heißt, über die der Stadtrat Ende März entscheidet.