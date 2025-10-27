 152.153

Neuer Standort: Superblitzer lauert direkt am Waldrand

Der Dresdner Superblitzer befindet sich jetzt an einem neuen Standort, steht auf der Fischhausstraße stadteinwärts.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Superblitzer gesichtet: Einer der Enforcement Trailer befindet sich nun an der Dresdner Heide. Die Radarfalle überwacht Tempo 50 auf der Fischhausstraße.

Der Superblitzer kontrolliert die Autofahrer, die auf der Fischhausstraße/B6 stadteinwärts unterwegs sind.
Der Superblitzer kontrolliert die Autofahrer, die auf der Fischhausstraße/B6 stadteinwärts unterwegs sind.  © TAG24

Fahrzeuge, die die Straße aus Richtung Radeberg nehmen und somit stadteinwärts unterwegs sind, müssen kurz nach dem Ortseingangsschild ordnungsgemäß herunterbremsen, sonst winkt ein teures Foto.

Der Standort befindet sich auf Höhe des Waldspielplatzes Albertpark, wo am Tag auch Kinder unterwegs sind, Autofahrer immer eine besondere Portion Vorsicht walten lassen sollten.

Zuletzt befand sich dieser Superblitzer an der Großenhainer Straße, wo bergab Tempo 30 gilt.

Ganz in der Nähe vom Waldspielplatz Albertpark befindet sich der neue Blitzer-Anhänger-Standort.
Ganz in der Nähe vom Waldspielplatz Albertpark befindet sich der neue Blitzer-Anhänger-Standort.  © TAG24

Das hochmoderne Gerät kennt kein Pardon, löste gemeinsam mit seinem Blitzer-Anhänger-Pendant in Einsatzwoche eins bereits mehr als 2400-mal aus.

Lange hielt es der Blitzer nicht auf der Fischhausstraße aus. Schon am Samstag wurde die Radarfalle an den Bahnhof Neustadt verlegt. Auf der Kreuzung Dr.-Friedrich-Wolf-Straße/Stetzscher Straße wird Tempo 30 kontrolliert.

zuletzt aktualisiert: 26. Oktober 7.22 Uhr

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Dresden Lokal: