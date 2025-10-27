Neuer Standort: Superblitzer lauert direkt am Waldrand

Dresden - Superblitzer gesichtet: Einer der Enforcement Trailer befindet sich nun an der Dresdner Heide. Die Radarfalle überwacht Tempo 50 auf der Fischhausstraße.

Der Superblitzer kontrolliert die Autofahrer, die auf der Fischhausstraße/B6 stadteinwärts unterwegs sind. © TAG24

Fahrzeuge, die die Straße aus Richtung Radeberg nehmen und somit stadteinwärts unterwegs sind, müssen kurz nach dem Ortseingangsschild ordnungsgemäß herunterbremsen, sonst winkt ein teures Foto.

Der Standort befindet sich auf Höhe des Waldspielplatzes Albertpark, wo am Tag auch Kinder unterwegs sind, Autofahrer immer eine besondere Portion Vorsicht walten lassen sollten.

Zuletzt befand sich dieser Superblitzer an der Großenhainer Straße, wo bergab Tempo 30 gilt.