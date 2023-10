Neues Möbelhaus in Dresden eröffnet: Tausende edle Stücke in bester Lage

Dresden - Das erste Ladengeschäft ist in den Arkaden der Annenhöfe eröffnet! Der dänische Wohndesign-Anbieter "Bolia" hat 600 Quadratmeter im Neubau in der Hertha-Lindner-Straße bezogen.

Lan Do (31) leitet die "Bolia"-Filiale im Dresdner Stadtzentrum. © Max Patzig

Es ist die 21. "Bolia"-Filiale in Deutschland und die 85. in Europa, in der hochwertige und hochpreisige Möbel und Wohn-Accessoires im skandinavisch hellem Design verkauft werden.

"Erst im September haben wir einen Store in Leipzig eröffnet", sagt die Dresdner Store-Managerin Lan Do (31) stolz.

Die Wohn-Oase in Beige und Naturtönen ist ihr neues Reich - und ihr Traumjob. "Ich war vorher in der Software-Industrie tätig und saß nur am Rechner", verrät Lan Do. "Die Branche passt jetzt komplett zu mir."

Ihre Leidenschaft für edle Wohnaccessoires lebte sie nach Feierabend aus - mit handgefertigten Kerzen aus Rapswachs. Nun hat sie das ganze Sortiment im Griff.

"Bolia" bringt zwei Wohnkollektionen pro Jahr heraus: von Polstermöbeln, Betten, Tischen und Stühlen bis hin zu Teppichen, Lampen, Geschirr und Stoffservietten.

"Wir haben weit über 1000 Artikel im Sortiment. Unsere Möbel können mit 150 verschiedenen Stoffen bezogen werden", so Lan Do.