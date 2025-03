Neues Stadtforum öffnet bald: In diesen Räumen erwartet OB Hilbert "eine Revolution"

Dresden - Drei Jahre Planung, drei Jahre Bauzeit: Sechs Jahre nach Planungsbeginn in 2019 wird das neue Dresdner Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz pünktlich fertig. Der Bau ist hochmodern, laut OB Dirk Hilbert sogar revolutionär. Er lädt alle Dresdner zur Eröffnung am kommenden Sonnabend (29. März) ein.