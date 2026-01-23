Nicht mehr lang bis zur Blütenschau: Im Großen Garten wird schon der Frühling geplant

Dresden - Der Frühling klopft an die Tür - zumindest an die Pforte des Palais im Großen Garten. Dort erblühen vom 27. Februar bis 8. März in zehn Räumen rund 40.000 Narzissen, Tulpen, Primeln & Co. sowie 10.000 Schnittblumen beim " Dresdner Frühling".

Andere grillen mit Holzkohle - Markus Lehmann (34) umwandet eine Schale damit. © Holm Helis

Die angehenden Floristen, Dozenten und Altmeister der FM Academy (FMA) haben alle Hände voll zu tun, um bis zur Eröffnung florale Objekte und Pflanzgefäße für das duftende Spektakel herzustellen.

In der Werkstatt der FMA in Cotta taucht Meisterschülerin Anne Knothe (23) Stoffstreifen in flüssiges Wachs, platziert sie Schicht für Schicht über einem Draht-Skelett.

"Ich arbeite seit mehreren Tagen an einem großen Pflanzgefäß. Das ist echt eine Herausforderung", gesteht die Floristin. Immerhin ist ihre Blumenschale größer als eine Kinderbadewanne. Das fragile Gefäß wird später im "Glühwürmchen"-Raum zu sehen sein.

Hinter Anne klebt Markus Lehmann (34) Holzkohle auf eine Schale - für den thematischen Raum "Lebende Fossilien".