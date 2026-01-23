Nicht mehr lang bis zur Blütenschau: Im Großen Garten wird schon der Frühling geplant
Dresden - Der Frühling klopft an die Tür - zumindest an die Pforte des Palais im Großen Garten. Dort erblühen vom 27. Februar bis 8. März in zehn Räumen rund 40.000 Narzissen, Tulpen, Primeln & Co. sowie 10.000 Schnittblumen beim "Dresdner Frühling".
Die angehenden Floristen, Dozenten und Altmeister der FM Academy (FMA) haben alle Hände voll zu tun, um bis zur Eröffnung florale Objekte und Pflanzgefäße für das duftende Spektakel herzustellen.
In der Werkstatt der FMA in Cotta taucht Meisterschülerin Anne Knothe (23) Stoffstreifen in flüssiges Wachs, platziert sie Schicht für Schicht über einem Draht-Skelett.
"Ich arbeite seit mehreren Tagen an einem großen Pflanzgefäß. Das ist echt eine Herausforderung", gesteht die Floristin. Immerhin ist ihre Blumenschale größer als eine Kinderbadewanne. Das fragile Gefäß wird später im "Glühwürmchen"-Raum zu sehen sein.
Hinter Anne klebt Markus Lehmann (34) Holzkohle auf eine Schale - für den thematischen Raum "Lebende Fossilien".
Tickets für Dresdner Frühling ab 16 Euro
"Diese Gefäße werden dann mit braunen Farnen und Blüten gefüllt: Christrosen, Schachbrettblumen, Orchideen oder Anthurien", erklärt Schulleiterin Anja Schneider (48).
Highlight ist die Gestaltung des großen Saals im Obergeschoss. "In dessen Mitte - in einem 100 Quadratmeter großen Blumenbeet - wird ein sechs Meter großer Weltenbaum stehen. Um ihn herum tanzen zwölf lebensgroße Elfen aus Draht."
Die Ausstellungsgeschöpfe bringen allein je 20 Kilo Sebnitzer Draht auf die Waage. Schmetterlingskokons, XXL-Blumen, sich wiegende Vasen - die Floristen werden die Besucher überraschen.
Zuvor aber werden ab 16. Februar Fußbodenschutz verlegt, Beete angelegt, hängende Objekte angebracht.
Danach wird gepflanzt, gesteckt und drapiert, damit der Lenz pünktlich zur Eröffnung der Frühlingsblütenschau einziehen kann. Tickets (16 Euro) und Infos: dresdner-fruehling-im-palais.de
