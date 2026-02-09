Obwohl die Umleitung längst vorbei ist: Auto-Ärger an der Holzhofgasse
Dresden - Auto-Ärger in der Neustadt! Wegen zu viel Verkehr in der Holzhofgasse regt sich Widerstand unter Anliegern. Sie wollen Autos möglichst von der Straße fernhalten und sammeln per Petition Unterstützer. Doch das Rathaus will keine Probleme erkennen.
Rückblick: Wegen des Neubaus der Prießnitzbrücke diente die Holzhofgasse von 2023 bis 2025 als Umleitungsstrecke für die Bautzner Straße. Zum geduldeten Leidwesen vieler Anlieger. Die Baustelle ist längst beendet, doch mancher Anwohner sagt: Trotz 30er-Zone ist der viele Verkehr geblieben!
Ohne Carolabrücke würden mehr Autofahrer von der Albert- zur Waldschlößchenbrücke über Carusufer, Löwenstraße und Holzhofgasse abkürzen.
Das Problem: An der Gasse liegen Kindergärten, Pflegeheim, Diako-Krankenhaus. Mehr als anderswo laufen hier Kinder und alte Menschen entlang.
Mutter Marlen Wißuwa (38) hat Sicherheitsbedenken: "Wenn die kleinen Kinder mit dem Laufrad aus der Kita rausflitzen, muss man schon aufpassen, dass sie nicht gleich von Autos erwischt werden."
Verkehrslärm in der Holzhofgasse: Anwohner haben unterschiedliche Meinungen
Ähnlich sieht es Annika Hölzl (30). "Ich habe die Petition unterschrieben. Hier sind viele Kitas, auch das Krankenhaus, da wäre ein beruhigter Bereich ohne Durchgangsverkehr einfach sinnvoll."
Auch der Verkehrslärm wird kritisiert. "Ich höre die Autos bei geschlossenem Fenster. Obwohl die Baustelle vorbei ist, gibt es noch zu viel Verkehr", sagt Anwohnerin Kerstin Paul (57). "Mit mehr Grün und weniger Autos hätte man ein ganz anderes Raumempfinden", findet ein Spaziergänger.
Andere wie Nicole Grötzschel (37) sehen den Verkehr weniger problematisch. "Es hat sich eingependelt", meint sie. Das Rathaus teilt ihre Auffassung, erkennt seit Ende der Bauarbeiten "keine Probleme" mit dem Verkehr in der Holzhofgasse. An der Löwenstraße wolle man gegen Elterntaxis vorgehen - an der Holzhofgasse ist nichts weiter geplant.
Anwohnerin Kerstin Paul: "Die Stadt will nie etwas ändern. Aber es wäre schön, wenn sie es täte."
