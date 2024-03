Olaf Schubert eröffnet morgen die 10. Dresdner Humorzone: "Bestes Programm ever!"

Dresden - "Es gibt Humorbedarf in Dresden ", so lautete schon im Herbst, bei der Programmvorstellung der 10. Humorzone, die Diagnose von Olaf Schubert (56), dem "feinen Herrn Schirmherrn" der Dresdner Humorzone. Er und seine Mitstreiter rühmen den Jubiläumsjahrgang des liebevoll "HuZo" genannten Lach-Festivals als "bestes Programm ever". Mehr als 117 Spaßkünstler sind an fünf Tagen auf 17 Bühnen zu erleben - ab Mittwoch wird losgelacht.

Der "feine Herr Schirmherr" Olaf Schubert (56) feiert die "10 Yeahrs" der Dresdner Humorfestspiele mit angemessener Torte. © PR/Amac Garbe

Das Anforderungsprofil ans Publikum formulieren Schubert und Team bewusst barrierefrei: "Tun Sie bitte nichts - außer Spaß haben."

Was gar nicht so schwerfallen dürfte: Denn die Humorfestspiele - 2014 als buchstäbliche Schnapsidee an einem Dresdner Tresen erdacht - haben sich in den Augen ihrer Macher zum Klassentreffen der deutschsprachigen Spaßkünstler entwickelt.

Waren es beim ersten Durchgang noch 50 Humoristen vor etwa 5200 Gästen, zählte man zuletzt mehr als 14.000 Besucher. Nicht nur diese Zahl wuchs, sondern auch die der Künstler und Locations, der Laufzeit und Veranstaltungen.

Derer sind es in diesem Jahr 63, unter anderem in der Schauburg, dem Boulevardtheater, dem Theater am Wettiner Platz, Kulturpalast, Herkuleskeule, Bärenzwinger, GrooveStation oder Staatsschauspiel.



Im Jubiläumsprogramm finden sich nicht nur gestandene Spaßkollegen wie Lisa Eckhart (31), Tutty Tran (36), Dietmar Wischmeyer (67), Abdelkarim (42), der Vorleser Horst Evers (57, keiner war öfter da!), Markus Krebs (53), oder "die feisten", sondern auch viele Neuentdeckungen auf den kleineren Bühnen.