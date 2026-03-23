Neue Panometer-Ausstellung: Unterwasserwelt statt Amazonien

Dresden - Von Amazonien im Herzen Südamerikas zum Great Barrier Reef vor der Küste Australiens - diese "Reise" bereitet gerade das Panometer Dresden vor.

Das Riffbild wird erst nach oben, später rundherum gezogen. © Ove Landgraf

Das alte Riesenrundbild wurde abgenommen und hinter die Kulissen geschoben, das neue Naturpanorama von Künstler Yadegar Asisi (70) aufgezogen und gespannt. Das 360-Grad-Bild entführt ab 27. März in die Unterwasserwelt des wohl berühmtesten und größten Riffs der Welt, mit schillernden Korallenformationen, farbenprächtigen Fischen und dem wechselnden Licht des Ozeans.

Grundlage für das neue Panorama sind Zehntausende Unterwasserfotografien und Skizzen, die Asisi auf mehreren Expeditionen mit dem australischen Dokumentarfilmer Ben Cropp gesammelt hat. Doch bevor Gäste in diese Welt abtauchen können, haben das Team der Höhenkletterer und Projektleiterin Ginny Lehmann (38) alle Hände voll zu tun.

Das 27 mal 107 Meter große Amazonienbild, das bis 17. März zu sehen war, wurde auf einem Schienensystem nach hinten geschoben und das neue, 800 Kilo schwere Riff-Bild aufgezogen.