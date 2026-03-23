Schlaglöcher in Dresden: So schickt Ihr sie direkt ins Amt
Dresden - Ihr habt in Dresden ein Schlagloch oder einen Straßenschaden entdeckt? Das könnt Ihr jetzt über den Mängelmelder der Stadtverwaltung mitteilen.
Online gebt Ihr (anonym möglich) auf einer Karte den Ort ein und beschreibt den Sachverhalt kurz.
Auch ein Foto kann mitgeschickt werden. Die gemeldeten Mängel werden dann an die entsprechenden Ämter weitergeleitet. "Die Stadtverwaltung bittet um Geduld bei der Bearbeitung", heißt es allerdings aus dem Rathaus.
Neben Straßenschäden können auch überfüllte Mülleimer oder Altkleidercontainer, verschmutze Grundstücke oder defekte Laternen gemeldet werden. Aktuell sind über 11.200 Meldungen erfasst, darunter 240 Schlaglöcher.
Hier geht's zur entsprechenden Seite: buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/dresden/beteiligung/themen/1024377
Titelfoto: Screenshot