Schlaglöcher in Dresden: So schickt Ihr sie direkt ins Amt

Dresden - Ihr habt in Dresden ein Schlagloch oder einen Straßenschaden entdeckt? Das könnt Ihr jetzt über den Mängelmelder der Stadtverwaltung mitteilen.

Schlaglöcher könnt Ihr über den Mängelmelder der Stadt melden. © Screenshot

Online gebt Ihr (anonym möglich) auf einer Karte den Ort ein und beschreibt den Sachverhalt kurz.

Auch ein Foto kann mitgeschickt werden. Die gemeldeten Mängel werden dann an die entsprechenden Ämter weitergeleitet. "Die Stadtverwaltung bittet um Geduld bei der Bearbeitung", heißt es allerdings aus dem Rathaus.