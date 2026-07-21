Leistet sich städtischer Pflegedienst Nazi-Sänger als Betriebsrats-Chef?

Dresden - "Die Vielfalt unserer Gemeinschaft ist für uns Stärke und Bereicherung zugleich", schreibt der städtische Pflegedienst "Cultus" in seinem Leitbild. Doch offenbar trifft das nicht auf alle Mitarbeiter zu. So ist der aktuelle Betriebsratsvorsitzende Sänger einer Neonaziband. Nicht der einzige Fall in dem städtischen Unternehmen.

Marcel N. (43) macht aus seiner Sängerkarriere bei "Stahlwerk" keinen Hehl. © Screenshot/Facebook

Seit 2021 arbeitete Marcel N. (43) im Fachpflegezentrum Altleuben, eine Einrichtung, die sich auf die Betreuung geistig behinderter Menschen spezialisiert hat - im historischen Nationalsozialismus wurden Tausende dieser Menschen ermordet.

Marcel N. wiederum covert mit seiner Band "Stahlwerk" das Hitler-Stellvertreter-Loblied "Unsterblich" (Original von "08/15") und besingt den Waffen-SS-Offizier Michael Wittmann (†30).

Nun machte die "Antifa Elbflorenz" darauf aufmerksam, dass Marcel N. zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt wurde.

Die Cultus gGmbH bestätigt TAG24: "Herr N. ist seit diesem Jahr Betriebsratsvorsitzender."