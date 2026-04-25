"Schwarzes" Wochenende südlich von Dresden: Gemeinde wappnet sich für Katastrophe

Bannewitz - Seit Freitagmittag probt Bannewitz den Blackout-Ernstfall : Was tun, wenn plötzlich kein Strom mehr fließt? Am Samstag erreichte die Übung ihren Höhepunkt, Einsatzkräfte und Statisten spielten durch, wie gehandelt werden muss, sollte ein Cyberangriff die Stromversorgung kappen. Bürgermeister Heiko Wersig (43, parteilos) zeigte sich am Nachmittag "sehr zufrieden".

Die Feuerwehr zeigte vollen Einsatz. © Ove Landgraf

Man habe "schon viele Erkenntnisse" aus der Katastrophenschutz-Übung "Schwarzer Freitag" ziehen können, betonte er am Samstag gegenüber TAG24.

Seit 12 Uhr am Vortag erproben die örtliche Feuerwehr und Verwaltung die eigene Leistungsfähigkeit, werden dabei durch das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die Polizei, das DRK sowie das THW aus Dippoldiswalde unterstützt. Auch Wersig selbst ist kräftig involviert.

So wurde unter anderem eine Notunterkunft eingerichtet, die sich "grade aktuell in der Auflösung" befand. "Die ganzen Senioren-Statisten, die uns unterstützt haben, haben ein warmes Mittagessen bekommen [...], jetzt läuft der Rücktransport über das DRK", erklärte der Bürgermeister der Gemeinde vor den südlichen Toren Dresdens.

Während das THW bei dem Abbau der Notunterkunft hilft, muss die Feuerwehr noch mal zu einem großen Einsatz ausrücken. Unter anderem wird bei der zweitägigen Übung auch simuliert, dass durch den Stromausfall die Ampeln nicht mehr funktionieren - Unfälle würden sich in solch einem Fall wohl häufen.