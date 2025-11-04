Polizei-Einsatz im Bahnhof Neustadt, Gleise gesperrt: Was ist da los?

Dresden - Behinderungen im Bahnhof Dresden-Neustadt ! Wegen eines Zwischenfalls kommt es dort seit Dienstagnachmittag zu Verspätungen im Zugverkehr.

Ein nicht zuzuordnendes Gepäckstück hat im Bahnhof Neustadt einen Polizei-Einsatz ausgelöst. (Archivfoto) © Holm Helis

"Vor Kurzem ist ein stehen gelassenes Gepäckstück entdeckt worden, dessen Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte", erklärte ein Bundespolizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Die Gleise 1 und 2 inklusive des Bahnsteigs mussten deshalb gesperrt werden.

"Es wird derzeit geprüft, ob ein Spürhund zum Einsatz kommt", so der Sprecher. Die Anforderung eines Sprengstoffkommandos sei immer erst das letzte Mittel, betont er.

Infolge der Sperrungen müssen die dort eigentlich verkehrenden S-Bahnen der Linien 1 und 2 auf andere Gleise verlegt werden.