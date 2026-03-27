Hier macht die Polizei Jagd auf Raser, Rotsünder und Gurtmuffel

Dresden - Mit den ersten Sonnenstrahlen regnet es wieder Knöllchen: Im Rahmen der Aktion "Respekt durch Rücksicht" verstärkt die Polizei wieder ihre Verkehrskontrollen in Dresden . Im Visier sind dabei Auto- und Radfahrer gleichermaßen.

Hauptkommissar Thomas Kiraly (50) und Polizeirat Stephan Schulz (45) waren bei der Kontrolle vor Ort. © Norbert Neumann

"Wir hatten im vergangenen Jahr über 13.000 Verkehrsunfälle", sagt Polizeirat Stephan Schulz (45), Chef der Verkehrspolizeiinspektion.

"Es gab rund 2500 Verunglückte." Da es besonders häufig Radfahrer mit schweren Verletzungen trifft, konzentrieren sich die Kontrollen auch auf deren Unfallschwerpunkte.

Unter anderem am Schlesischen Platz, am Palaisplatz, auf der Marienebrücke waren die Kontrolleure unterwegs, am Donnerstag dann am Sachsenplatz. "Seit der Änderung der Ampelschaltung an der Albertbrücke hat es sich hier schon spürbar verbessert."

So zogen acht Beamte unter Leitung von Hauptkommissar Thomas Kiraly (50) dort auf. "Bislang hatten wir 59 Autos bei Rot, 18 Radfahrer bei Rot, fünfmal mangelnde Ladungssicherung, sechs Radfahrer im Dunkeln ohne Licht und dreimal Fahren ohne Fahrerlaubnis", bilanziert Kiraly die Kontrollen zwischen Montag und Mittwoch.