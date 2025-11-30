Raser aufgepasst: Superblitzer überwacht ab sofort diese 30er-Zone

Dresden - Raser aufgepasst: Der Superblitzer ist umgezogen und steht jetzt an einem neuen Standort in Dresden .

Der Superblitzer steht nun auf der Lipsiusstraße. © Ove Landgraf

Nachdem das mobile Blitzgerät zuletzt auf der Pillnitzer Landstraße und der Platanenstraße im Einsatz war, steht nun einer der Enforcement-Trailer auf der Lipsiusstraße und erwischt Fahrer, die in Richtung Großer Garten unterwegs sind.

Dort befindet man sich in einer 30er-Zone.

Wer die erlaubte Geschwindigkeit überschreitet, muss mit einem Bußgeld rechnen - denn das Gerät macht keine Ausnahmen.

Seit seiner Einführung hat es bereits zahlreiche Temposünder erwischt und für zusätzliche Einnahmen in der Stadtkasse gesorgt.