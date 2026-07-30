Sperrung am Kaufpark Nickern: Diese Strecke ist jetzt betroffen
Dresden - Neue Sperrung am Kaufpark Nickern: Wegen Bauarbeiten von SachsenEnergie ist die Michaelisstraße in Dresden-Nickern erneut gesperrt.
Wie SachsenEnergie mitteilt, ist der Bauabschnitt auf der Michaelisstraße zwischen Tschirnhausstraße und Nickerner Weg abgeschlossen. Die Arbeiten werden nun in einem weiteren Abschnitt der Straße fortgesetzt.
Vom 27. Juli bis zum 14. August müssen sich Verkehrsteilnehmer erneut auf Einschränkungen einstellen. Betroffen ist diesmal der Bereich der Michaelisstraße zwischen dem Nickerner Weg und kurz hinter der Straße Am Galgenberg.
Während der Bauarbeiten ist die Straße Am Galgenberg dadurch über die Michaelisstraße nicht erreichbar. Auch die Zufahrt zum Kaufpark Nickern über die Michaelisstraße bleibt weiterhin gesperrt. Eine Ausfahrt ist lediglich einspurig möglich.
Der Parkplatz des Kaufparks kann nur über die Tschirnhausstraße angefahren werden.
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Die Buslinie 66 wird umgeleitet
Auch die Buslinie 66 wird laut DVB bis zum 18. August umgeleitet. Fahrten in Richtung Nickern führen über die Tschirnhausstraße, Michaelisstraße und den Nickerner Weg.
In Richtung Lockwitz fährt der Bus über die Dohnaer Straße und die Urnenstraße.
Zur Regelung des Verkehrs wurde an der Straße Am Galgenberg in Höhe des Hänichenwegs eine Ampelanlage eingerichtet.
Titelfoto: TAG24/IK