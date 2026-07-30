Sperrung am Kaufpark Nickern: Diese Strecke ist jetzt betroffen

10.165 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Neue Sperrung am Kaufpark Nickern: Wegen Bauarbeiten von SachsenEnergie ist die Michaelisstraße in Dresden-Nickern erneut gesperrt.

Von Isabel Neumann

Dresden - Neue Sperrung am Kaufpark Nickern: Wegen Bauarbeiten von SachsenEnergie ist die Michaelisstraße in Dresden-Nickern erneut gesperrt.

Der Abschnitt der Michaelisstraße zwischen dem Nickerner Weg und kurz hinter der Straße Am Galgenberg ist für den Autoverkehr vollständig gesperrt.
Der Abschnitt der Michaelisstraße zwischen dem Nickerner Weg und kurz hinter der Straße Am Galgenberg ist für den Autoverkehr vollständig gesperrt.  © TAG24/IK

Wie SachsenEnergie mitteilt, ist der Bauabschnitt auf der Michaelisstraße zwischen Tschirnhausstraße und Nickerner Weg abgeschlossen. Die Arbeiten werden nun in einem weiteren Abschnitt der Straße fortgesetzt.

Vom 27. Juli bis zum 14. August müssen sich Verkehrsteilnehmer erneut auf Einschränkungen einstellen. Betroffen ist diesmal der Bereich der Michaelisstraße zwischen dem Nickerner Weg und kurz hinter der Straße Am Galgenberg.

Während der Bauarbeiten ist die Straße Am Galgenberg dadurch über die Michaelisstraße nicht erreichbar. Auch die Zufahrt zum Kaufpark Nickern über die Michaelisstraße bleibt weiterhin gesperrt. Eine Ausfahrt ist lediglich einspurig möglich.

Dresden: Heli-Rettung in Österreich: Dresdner Familie mit drei kleinen Kindern gerät auf 2100 Metern in Bergnot
Dresden Lokal Heli-Rettung in Österreich: Dresdner Familie mit drei kleinen Kindern gerät auf 2100 Metern in Bergnot

Der Parkplatz des Kaufparks kann nur über die Tschirnhausstraße angefahren werden.

Obwohl ein Schild auf die Sackgasse hinweist, fahren immer wieder vereinzelt Fahrzeuge hinein und müssen anschließend wenden.
Obwohl ein Schild auf die Sackgasse hinweist, fahren immer wieder vereinzelt Fahrzeuge hinein und müssen anschließend wenden.  © TAG24/IK
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Für Fußgänger und Radfahrer wurde ein Tunnel gebaut, damit der Bereich weiterhin passierbar bleibt.
Für Fußgänger und Radfahrer wurde ein Tunnel gebaut, damit der Bereich weiterhin passierbar bleibt.  © TAG24/IK

Die Buslinie 66 wird umgeleitet

Aufgrund der Bauarbeiten muss die Buslinie 66 umgeleitet werden. (Symbolbild)
Aufgrund der Bauarbeiten muss die Buslinie 66 umgeleitet werden. (Symbolbild)  © Steffen Füssel

Auch die Buslinie 66 wird laut DVB bis zum 18. August umgeleitet. Fahrten in Richtung Nickern führen über die Tschirnhausstraße, Michaelisstraße und den Nickerner Weg.

In Richtung Lockwitz fährt der Bus über die Dohnaer Straße und die Urnenstraße.

Zur Regelung des Verkehrs wurde an der Straße Am Galgenberg in Höhe des Hänichenwegs eine Ampelanlage eingerichtet.

Titelfoto: TAG24/IK

Mehr zum Thema Dresden Lokal: