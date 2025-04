Reichstag, Residenzschloss, Präsidentenpalast: Sächsischer Glashaus-Bauer weltweit gefragt

Dresden - Ohne ihre Arbeit würden viele im Regen stehen. Ob Glasdach im Residenzschloss, Mittelkuppel der Kunstakademie, der Eingangsbereich bei VW in Wolfsburg oder die Fensterfront des Porsche-Kundencenters in Leipzig - das Dresdner Unternehmen MBM fertigt mit 100 Mitarbeitern Fenster, Dächer und Fassaden aus Glas, Alu und Stahl. Und das seit genau 130 Jahren!

"Das Unternehmen wurde am 1. April 1895 von Handwerker Georg Höntsch mit zwei Mitarbeitern in Niedersedlitz gegründet", verweist Mitgesellschafter und Geschäftsführer Carsten Quapil (52) auf die traditionsreiche Firmengeschichte.

Das Reichspräsidentenpalais gleich neben dem Berliner Reichstag versahen sie in der Rekordzeit von nur zehn Tagen mit einem Glasdach aus zwölf vorgefertigten Teilen. "Der Name MBM bedeutet für uns: Macht Besonderes Möglich", lacht Quapil.

Die Liste der Referenzobjekte ist lang. "In Georgiens Hauptstadt Tiflis haben wir die Kuppel des Präsidentenpalastes gebaut, in Batumi die Glasfassade eines Infopoints", zählt Zahnow auf.

"In diesem Jahr arbeiten wir am Dom-Hotel Köln, das Headquarter von Universal Music in Berlin und der Görlitzer Bahnhof folgen", blickt MBM in die Zukunft.