Reizgas-Attacke auf griechisches Lokal: Alle waren fröhlich - da zog ein Gast die Spraydose ...

Dresden - Der Samstagabend war im griechischen Restaurant "Poseidon II" streng durchgetaktet: Eine Geburtstagsfeier war gebucht und damit volle Hütte angesagt.

Der Geschäftsführer des griechischen Restaurants "Poseidon II", Athanasios Anagnostoudis (50), war auch anwesend. © Stefan Häßler

Eben liefen Küche und Service für Inhaber Athanasios Anagnostoudis (50) noch "wie am Schnürchen". Doch kurz nach 20 Uhr brach plötzlich Panik aus an der Niedersedlitzer Straße. Ein bisher unbekannter Täter hatte mitten im Restaurant Reizgas versprüht.

"Von den etwa 80 bis 90 Gästen mussten 24 Personen medizinisch gesichtet werden", berichtet Feuerwehrsprecher Michael Klare (46). Eine Person sei notärztlich versorgt worden. Niemand musste ins Krankenhaus.

Laut Dresdner Polizei soll ein Mann "mit weiteren Begleitern an einem Tisch des Restaurants" gesessen haben: "Unvermittelt sprühte er mit einem unbekannten Gegenstand eine neblige Wolke in die Räumlichkeiten", berichtet der Sprecher.

Der Täter war nicht unter den Verletzten, entkam aus dem Restaurant.