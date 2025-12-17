Sächsin bringt in Dresden Drillinge zur Welt: Ein Detail macht die Kinder extrem besonders

Dresden - Jetzt, da sich alles beruhigt hat, darf es die Öffentlichkeit endlich erfahren: Am 7. November sind im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden Drillinge zur Welt gekommen. Ihre Eltern, Synthia (29) und Markus (35) aus Dippoldiswalde, haben nun ein großes Abenteuer vor sich - auch, weil sie bereits zwei Kinder haben. Dabei macht ein Detail ihre Drillinge zu etwas extrem Besonderem.

v.l.n.r.: Hardy, Levi und Bernie sind aus nur einer befruchteten Eizelle entstanden, die sich zunächst einmal und dann noch einmal geteilt hat. Das ist extrem selten. © UKD/Kirsten Lassig

Die Uniklinik meldet sich am Mittwoch mit einem ausführlichen Statement zu der herausfordernden Geburt, spricht gar von einer "Rarität im Kreißsaal".

Der Grund: Die Brüder Levi, Bernie und Hardy sind aus nur einer befruchteten Eizelle entstanden. "Üblicherweise entstehen Drillinge aus zwei oder drei separaten Eizellen, sodass diese Geburt nun außergewöhnlich ist", teilt die Klinik mit.

Obwohl die Geburt bereits Anfang November war, sind die Kinder und ihre Mutter auch noch am 17. Dezember im Krankenhaus in Dresden, wo sie alle weiterhin ein wenig aufgepäppelt werden.

Zur Welt gekommen sind die Drillinge dank der Hilfe eines 20-Kräfte-Teams. "Beteiligt waren Ärztinnen und Ärzte der Gynäkologie, Hebammen, Anästhesistinnen und Anästhesisten sowie Expertinnen und Experten der Neonatologie", so die Uniklinik.

Dank der kräftigen Unterstützung aller Beteiligten - allen voran natürlich der Mama - wiegen die Jungs inzwischen alle etwas mehr als 2200 Gramm.

Bei ihrer Geburt in der 31. Woche per Kaiserschnitt sah das noch anders aus.