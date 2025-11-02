Scharf-süße Überraschung vom Dresdner Schokoladenmädchen

Das amtierende Dresdner Schokoladenmädchen Vivien Rücker (19) hat jetzt auch eine eigene Schokolade - Zartbitter mit Erdbeeren und Chili.

Von Katrin Koch

Schokoladenmädchen Vivien Rücker (19) zeigt die neuen Schokoladensorten.  © anja Schneider

Diese Sorte gehört zu den insgesamt sechs Schokoladensorten, die seit Samstag unter dem Label "Dresdner Schokoladenmädchen" online und in der Galeria Kaufhof erhältlich sind.

Die 85-Gramm-Tafeln kosten 7,99 und 8,49 Euro. Aufmerken lassen Sorten mit Wildkräutern und Aronia oder Blaubeeren und Rote Bete werden.

Inhaberin der süßen Lizenz ist Peggy Jungke. Sie entwickelte mit einer ostsächsischen Manufaktur die Rezeptur und mit Studenten die Verpackung.

Denn ihre Schokolade soll Naschkatzen auch schlauer machen - und Fakten zur einstigen Dresdner Süßwaren-Hochburg vermitteln.

Sechs Produktionsgebäude in Popart-Manier zieren die Vorderseite der Schokolade, innen gibt's Infos zu den Schoko-Giganten des 19. Jahrhunderts wie Jordan & Timaeus, Otto Rüger oder Schokoladenform-Hersteller Friedrich Anton Reiche.

