Schluss für Coswigs älteste Elbfähre: Für 25.000 Euro ist die "Kötitz" zu haben

Dresden - Aus für eine Elb-Legende: Seit 1661 bringen Fähren die Coswiger am Fährweg über die Elbe. 1969 kam zum 20-jährigen Jubiläum der DDR das Motorschiff "Kötitz" aus der Laubegaster Werft dazu. 57 Jahre tuckerte die rund 40 PS starke Fähre über den Fluss. Jetzt ist Schluss: Sie wird verkauft. Denn auch vor der Schifffahrt macht die Elektro-Mobilität nicht Halt.

Ob Touristen oder Einheimische: Die "Kötitz" sorgte als ältestes Fährschiff 57 Jahre lang für eine sichere und bequeme Überfahrt. © Steffen Füssel

Coswig bekommt Mitte April eine neue E-Fähre und rüstet gleichzeitig die Anlegestellen zwischen Coswig und Gauernitz auf. Die bisherige Fähre wird damit schlicht nicht mehr benötigt.

"Jeder darf das Schiff kaufen", erklärt Ordnungsamts-Leiter Olaf Lier (64). "Die Fähre hat einen Diesel-Antrieb. Als Mindestbetrag haben wir 25.000 Euro festgelegt." Interesse gibt es bereits, doch das passende Gebot fehlt bislang.

Dabei ist das Schiff sofort einsatzbereit: Der "Boots-TÜV" läuft noch bis Ende 2028. Wer Kapitänsblut in sich trägt, hat zudem leichtes Spiel: "Man braucht nur eine Sportboot-Zulassung."

14 Meter lang und drei Meter breit, kann selbst Niedrigwasser der Personenfähre für insgesamt 40 Passagiere nichts anhaben: "Leer hat sie einen Tiefgang von 53 Zentimetern."