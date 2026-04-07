Schluss für Coswigs älteste Elbfähre: Für 25.000 Euro ist die "Kötitz" zu haben
Dresden - Aus für eine Elb-Legende: Seit 1661 bringen Fähren die Coswiger am Fährweg über die Elbe. 1969 kam zum 20-jährigen Jubiläum der DDR das Motorschiff "Kötitz" aus der Laubegaster Werft dazu. 57 Jahre tuckerte die rund 40 PS starke Fähre über den Fluss. Jetzt ist Schluss: Sie wird verkauft. Denn auch vor der Schifffahrt macht die Elektro-Mobilität nicht Halt.
Coswig bekommt Mitte April eine neue E-Fähre und rüstet gleichzeitig die Anlegestellen zwischen Coswig und Gauernitz auf. Die bisherige Fähre wird damit schlicht nicht mehr benötigt.
"Jeder darf das Schiff kaufen", erklärt Ordnungsamts-Leiter Olaf Lier (64). "Die Fähre hat einen Diesel-Antrieb. Als Mindestbetrag haben wir 25.000 Euro festgelegt." Interesse gibt es bereits, doch das passende Gebot fehlt bislang.
Dabei ist das Schiff sofort einsatzbereit: Der "Boots-TÜV" läuft noch bis Ende 2028. Wer Kapitänsblut in sich trägt, hat zudem leichtes Spiel: "Man braucht nur eine Sportboot-Zulassung."
14 Meter lang und drei Meter breit, kann selbst Niedrigwasser der Personenfähre für insgesamt 40 Passagiere nichts anhaben: "Leer hat sie einen Tiefgang von 53 Zentimetern."
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Fähre "Kötitz" wird verkauft: Pendler müssen mit weiten Umwegen rechnen
Besonders verlockend: "Sie ist ausgebaut, hat eine Kajüte mit kleiner Toilette und wäre Hausboot-geeignet." Trotzdem hofft Lier, dass sie "vielleicht weiterhin in der Region als Personenfähre genutzt wird".
Fährmann-Azubi René Öhl (58) bedauert die Ausmusterung: "Mit ihr fuhr es sich einfach am besten. Sie ist so wendig." Warum also dieser Schritt? "Wir brauchen nicht noch ein Ersatzschiff", erklärt Ordnungsamtsleiter Lier. Außerdem soll das Geld in den Fährverkehr gesteckt werden.
Für Pendler, Schüler und Touristen heißt es also ab Mitte April bis 26. Juni: Umwege über die mehr als drei Kilometer entfernte Niederwarthaer Brücke oder die knapp zehn Kilometer entfernte Altstadtbrücke in Meißen.
In dieser Zeit werden neue Anleger sowie die E-Ladestation gebaut, und der Fährverkehr steht still. Im Sommer übernimmt dann die moderne Elektro-Fähre "Ritter Karras" den Betrieb. Noch bis 30. April können Interessierte ihr Angebot beim Ordnungswesen Coswig einreichen. Infos: coswig.de
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel