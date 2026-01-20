Sorge um Dresdens Baudenkmäler: "Erhalt geht vor Detailtreue"

Dresden - Sorge um Dresdens Denkmäler - nach der Forderung der Grünen , den Denkmalschutz zu stärken, schalten sich auch andere Parteien ein.

BSW-Fraktions-Chef Ralf Böhme (52). © Ove Landgraf

Bekannte Baudenkmäler wie die ehemalige Malzfabrik Niedersedlitz, die alte Pulvermühle in Coschütz oder auch Dresdens ältestes Postamt in der Neustadt sind vom Verfall bedroht (TAG24 berichtete).

"Der regelmäßige Verlust von Baudenkmälern ist nicht hinnehmbar. Mit jedem Denkmal verschwindet ein Stück unserer kulturellen Identität", sagt BSW-Fraktionschef Ralf Böhme (52).

Das Wort von Denkmalschutzbehörden müsse bei Bauprojekten mehr Gewicht haben. "Bedrohte Denkmäler müssen bundesweit zentral erfasst werden, um Beschädigungen oder gar Abrisse verhindern zu können."

Andererseits müssten die Behörden aber insbesondere bei zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden ihre teilweise extremen Detailvorgaben bei Sanierungen reduzieren - "Erhalt geht vor Detailtreue."