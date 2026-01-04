Einsatz am ganz frühen Neujahrsmorgen: Hier machen sie unseren Silvester-Dreck weg

Während noch einige Raketen den Himmel erleuchteten, streifte an Neujahr bereits gegen sieben Uhr die 43-köpfige Putzkolonne der Stadtreinigung durch Dresden.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Während noch vereinzelt Raketen den Himmel erleuchteten, streifte an Neujahr bereits gegen sieben Uhr die 43-köpfige Putzkolonne der Stadtreinigung (SRD) durch Dresden. Zumindest die Innenstadt sollte nach der Silvesternacht so schnell wie möglich wieder begehbar werden. Dabei besonders überraschend: Einige Plätze waren weniger vermüllt als in den Jahren zuvor.

SRD-Mitarbeiter Istvan Varga (47) sammelte allerlei Raketen -Abfall am Terrassenufer ein. © Steffen Füssel Begonnen haben die SRD-Mitarbeiter an der Waldschlößchenbrücke. Doch der straffe Zeitplan wurde schnell von abgebrannten Mülltonnen ausgebremst. "Die Tonnen waren zu einer riesigen 'Platte' zusammengeschmolzen. Das mussten wir erstmal mit einem Schneeauto wegräumen", erklärte SRD-Einsatzleiter Maik Pfützner (36), der bereits seit 2 Uhr auf den Beinen war, um zusätzlich den Winterdienst-Einsatz zu koordinieren. Von der Waldschlösschenbrücke aus arbeiteten sich die Kräfte in Orange weiter über das Terrassenufer Richtung Theaterplatz und Marienbrücke vor. Dresden Lokal O Tannenbaum! Eigentlich zu schade zum Wegwerfen Was Pfützner hier besonders ins Auge stach, war die relativ saubere Augustusbrücke: "Auf den ersten Blick sieht es allgemein weniger aus." Trotzdem rechnet er auch in diesem Jahr mit etwa 60 Tonnen Böller-Abfall: "In der Neustadt liegt dafür nämlich besonders viel."

Zum Jahreswechsel hatte der Canaletto-Blick wieder allerhand Feuerwerk zu bieten. © Thomas Türpe

Die Papierkörbe am Schloßplatz waren bis oben hin voll. © Steffen Füssel

Feuerwerksbatterien machen die Arbeit besonders schwer