Stadt will Radwege ausbauen: Das sind die Pläne aus dem Rathaus

Dresden - Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr: Das Rathaus will den Fuß- und Radverkehr in der Stadt (noch) sicherer machen. Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) stellte am Dienstag die neuesten Pläne vor. Ein Schwerpunkt: neue Radwege, die Autofahrer in aller Regel eine Fahrspur kosten.