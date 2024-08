Staus und Sperrungen in Dresden: Das ist der Grund!

Über 1000 Hobby-Sportler radeln heute durch Dresden. (Archivbild) © imago/Max Stein

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilten, kann es am Wochenende an einzelnen Orten, an denen sich Radler und DVB-Strecke kreuzen, zu Verzögerungen und kurze Aufenthalten kommen.

Das betrifft die Linien 1, 2, 6, 13, 44 und 68 am Bahnhof Mitte, an der Blasewitzer und Lipsiusstraße, am Sachsen- und am Comeniusplatz.

Linie 1: Wird von 8 bis 16.30 Uhr geteilt: Im Osten fährt sie nur von Prohlis bis Postplatz und weiter als Linie 10 bis Tolkewitz. Im Westen bedient sie den Abschnitt Leutewitz – Bahnhof Mitte und wird dort zur Linie 10 zur Messe Dresden.

Linie 10: Wird von 8 bis 16.30 Uhr ebenfalls geteilt und fährt von Tolkewitz umgeleitet über Sachsenallee und Albertplatz zum Postplatz. Dort wird sie zur Linie 1 nach Prohlis. Im Westen fährt sie von der Messe nur bis Bahnhof Mitte und als Linie 1 weiter nach Leutewitz.

Linie 11: Fährt ab 8 Uhr über den Neustädter Markt statt durch die Ostra-Allee.

Linie 12: Kann nicht über den Postplatz fahren und wird ab 8 Uhr über Hauptbahnhof umgeleitet. Zusätzlich wendet sie bereits ab 6 Uhr wie die Linie 4 am Fetscherplatz im Uhrzeigersinn. Damit wird die Haltestelle St. Josef-Stift bis 16.30 Uhr nur in Richtung Fetscherplatz bedient.

Linie 62: Verkehrt ab 8 Uhr nur verkürzt bis zur Hertelstraße und endet am Tatzberg. Die Haltestellen Pfotenhauerstraße und Johannstadt entfallen.

Linie 64: Wird bereits ab 6.30 Uhr geteilt: Von Reick kommend biegt sie an der Mosenstaße ab und endet in der Schleife Johannstadt. Im Westen bedient sie nur den Abschnitt Kaditz – Waldschlößchen.