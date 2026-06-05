Gastronomen laden zum "Striesener Sommer"

Dresden - Vor zehn Jahren lud Gastronom Herbert Schmidt (62) zum ersten Mal zum Sommerfest in sein Lokal "Cantina" ein.

Patrick Nitsche (31), Herbert Schmidt (62), Daniel Fischer (53) und Aimad el Koutili (43) freuen sich auf den "Striesener Sommer". © Thomas Türpe

Mittlerweile hat sich der Abend für Stammgäste zum "Striesener Sommer" gemausert. Sechs Wirte laden am 19. und 20. Juni (ab 17 Uhr) unter dem Motto "Striesen genießen" ein - mit langen Tafeln, Lichterketten und einem fröhlichen Miteinander.

An beiden Tagen öffnen Restaurants und Bars ihre Türen, laden zu internationaler Küche, Getränken und Live-Musik ein.

Mit dabei sind die "Cantina" und die "WeinKulturBar" auf der Wittenberger Straße, die "Trattoria da Gianni" (Pohlandstraße), das "Zollhaus" (Kyffhäuserstraße), das "La Villetta" (Augsburger Str.) und das Restaurant "Daniel" auf der Gluckstraße.

Weil die Lokale etwas auseinanderliegen, ist ein Cabrio-Shuttle-Bus der Dresdner Stadtrundfahrt unterwegs. "Jeder Gast kommt also ganz bequem zur nächsten Location", schmunzelt Schmidt. Und verrät: "Bei uns gibt es Flamenco zu den Tapas."