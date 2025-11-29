 16.557

Raser aufgepasst: Superblitzer überwacht ab sofort diese 30er-Zone

Raser aufgepasst: Der Superblitzer ist umgezogen und steht jetzt an einem neuen Standort in Dresden.

Von Isabel Klemt

Dresden - Raser aufgepasst: Der Superblitzer ist umgezogen und steht jetzt an einem neuen Standort in Dresden.

Der Superblitzer steht nun auf der Lipsiusstraße.
Der Superblitzer steht nun auf der Lipsiusstraße.  © Ove Landgraf

Nachdem das mobile Blitzgerät zuletzt auf der Pillnitzer Landstraße und der Platanenstraße im Einsatz war, steht nun einer der Enforcement-Trailer auf der Lipsiusstraße und erwischt Fahrer, die in Richtung Großer Garten unterwegs sind.

Dort befindet man sich in einer 30er-Zone.

Wer die erlaubte Geschwindigkeit überschreitet, muss mit einem Bußgeld rechnen - denn das Gerät macht keine Ausnahmen.

Dresden: Liebe finden leicht gemacht: So unterstützt die VHS Dresden Singles
Dresden Lokal Liebe finden leicht gemacht: So unterstützt die VHS Dresden Singles

Seit seiner Einführung hat es bereits zahlreiche Temposünder erwischt und für zusätzliche Einnahmen in der Stadtkasse gesorgt.

Wer die erlaubte Geschwindigkeit überschreitet, muss mit einem Bußgeld rechnen.
Wer die erlaubte Geschwindigkeit überschreitet, muss mit einem Bußgeld rechnen.  © Ove Landgraf
Die Lipsiusstraße liegt in einer 30er-Zone.
Die Lipsiusstraße liegt in einer 30er-Zone.  © Ove Landgraf

Mit dem Umzug auf die Lipsiusstraße möchte die Stadt erneut ein Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr setzen.

Verkehrsteilnehmer sollten daher besonders aufmerksam fahren und ihr Tempo genau im Blick behalten.

Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf

Mehr zum Thema Dresden Lokal: