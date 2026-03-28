Fies versteckt! Superblitzer und einer der "erfolgreichsten" Blitzkasten machen jetzt gemeinsame Sache
Dresden - Zuschnellfahrer müssen zwischen Großem Garten und Terrassenufer derzeit gleich doppelt aufpassen! Zu einem der "erfolgreichsten" stationären Blitzer der Stadt gesellt sich derzeit auch noch einer der beiden Superblitzer - auf der Güntzstraße ist in beide Fahrtrichtungen Vorsicht geboten.
Das mobile Blitzgerät mit dem Kennzeichen HWI-VE-159 steht seit Kurzem in der Pirnaischen Vorstadt in einer 30er-Zone.
Wer auf der Güntzstraße in Richtung Albertbrücke und Neustadt zu rasant unterwegs ist, dem dürfte bald ein Knöllchen in den Briefkasten flattern.
Der Superblitzer befindet sich kurz hinter der Einmündung in die Dürerstraße an einer - aus Rasersicht - gleich doppelt fiesen Position.
Zum einen rechnen hier viele weniger aufmerksame Autofahrer aufgrund der breiten Straße mit einer 50er-Zone, zum anderen befindet sich die Blitzanlage wenige Meter hinter einer breiten Werbetafel, die direkt an der Straße steht. Der Blitzer ist also erst (zu) spät zu erkennen.
Richtung Norden schleichen, Richtung Süden rasen? Nichts da! Denn auch auf der anderen Straßenseite wird geblitzt. Dort steht vor einem Seniorenheim bereits seit 1994 eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage.
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Blitzer auf der Güntzstraße ist einer der ertragreichsten der Stadt
Und diese hat es in sich, denn der feste Blitzer auf der Güntzstraße ist einer der ertragreichsten Dresdens! 2023 führte er gar das Blitzer-Ranking der Stadt an.
Alleine in den ersten sechs Monaten knipste die Messanlage damals 3284 Fotos - sehr zum Leidwesen der rasenden Autofahrer. Die dadurch festgestellten Verstöße spülten satte 142.285 Euro in die Stadtkasse. In Zusammenarbeit mit dem Superblitzer könnte die Güntzstraße nun für einige Tage zur absoluten Goldgrube werden.
Dresdens zweiter Superblitzer wurde indes zuletzt im Süden der Stadt gesichtet. Das Gerät mit dem Kennzeichen HWI-VE-167 weilt auf der Coschützer Straße in stadtauswärtiger Richtung (30er-Zone).
Titelfoto: Montage: TAG24