An der Mauer, auf der Lauer: Hier steht der Superblitzer jetzt

Dresden - Füße hoch, Wochenende! Während viele von Freitagnachmittag bis Sonntagabend langsam machen, wacht der Superblitzer in Dresden aufmerksam über die schnellen und langsamen Autofahrer. Seit Freitag hat er sein neues Revier im Stadtteil Loschwitz bezogen.

Kurz nach dem Hauseingang wurde der Superblitzer positioniert. © TAG24

Der Enforcement Trailer befindet sich inzwischen auf der Pillnitzer Landstraße und kontrolliert Autofahrer, die stadtauswärts unterwegs sind. In der Gegend um das Künstlerhaus sind 30 km/h angesagt.

Wer gegen das vorgeschriebene Tempo verstößt, muss mit einem teuren Foto rechnen. Der Blitzer-Standort kommt nicht von ungefähr.

Auf der Pillnitzer Landstraße wechseln sich die Höchstgeschwindigkeiten von 30 und 50 km/h ab.

Den Verkehr in Gegenrichtung prüft zudem einer der für die Dresdner Stadtkasse lukrativsten stationären Blitzer.