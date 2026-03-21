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An der Mauer, auf der Lauer: Hier steht der Superblitzer jetzt

Der Superblitzer in Dresden steht nun auf der Pillnitzer Landstraße stadtauswärts, wo Tempo 30 gilt.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Füße hoch, Wochenende! Während viele von Freitagnachmittag bis Sonntagabend langsam machen, wacht der Superblitzer in Dresden aufmerksam über die schnellen und langsamen Autofahrer. Seit Freitag hat er sein neues Revier im Stadtteil Loschwitz bezogen.

Kurz nach dem Hauseingang wurde der Superblitzer positioniert.
Kurz nach dem Hauseingang wurde der Superblitzer positioniert.  © TAG24

Der Enforcement Trailer befindet sich inzwischen auf der Pillnitzer Landstraße und kontrolliert Autofahrer, die stadtauswärts unterwegs sind. In der Gegend um das Künstlerhaus sind 30 km/h angesagt.

Wer gegen das vorgeschriebene Tempo verstößt, muss mit einem teuren Foto rechnen. Der Blitzer-Standort kommt nicht von ungefähr.

Auf der Pillnitzer Landstraße wechseln sich die Höchstgeschwindigkeiten von 30 und 50 km/h ab.

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Den Verkehr in Gegenrichtung prüft zudem einer der für die Dresdner Stadtkasse lukrativsten stationären Blitzer.

In Fahrtrichtung Pillnitz steht der Superblitzer auf der linken Straßenseite.
In Fahrtrichtung Pillnitz steht der Superblitzer auf der linken Straßenseite.  © TAG24
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Die Radarfalle mit dem Kennzeichen HWI-VE-159 wachte zuletzt in Bühlau über die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit, wurde dort ebenfalls auf der linken Straßenseite am Ende eines Zauns aufgestellt.

Titelfoto: TAG24

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