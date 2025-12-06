Vermeintlicher Katzensprung für den Superblitzer, doch der Teufel steckt im Detail

Dresden - Obacht bei der Fahrt in Richtung Dresdner Stadtzentrum! Auf der Stübelallee stadteinwärts steht der Superblitzer. Dort gilt Tempo 50.

Der Enforcement Trailer, der zuletzt die Pillnitzer Landstraße überwachte, ist nun an den Großen Garten umgezogen. © TAG24

Der Blitzeranhänger befindet sich kurz nach der Einmündung zur Lipsiusstraße und hat damit nur vermeintlich eine geringe Entfernung zurückgelegt.

Denn in den letzten Tagen stand zwar auf der Lipsiusstraße im Wohngebiet ebenfalls ein Superblitzer, allerdings das Pendant des hochmodernen Enforcement-Trailers, erkennbar an der Kennzeichen-Endung 167.

Am Großen Garten wacht nun seit Freitagnachmittag der andere Superblitzer, der zuletzt seine Verskehrsüberwachungs-Zelte auf der Pillnitzer Landstraße errichtet hatte.