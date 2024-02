Tausende protestieren in Dresden erneut gegen Rechts: Demozug durch die Innenstadt

Dresden - Offenbar ebbt die Demowelle nicht ab: Unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" gingen am Sonnabend nochmal Tausende in Dresden gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Zu den Demonstrationen wurde bundesweit aufgerufen.

"Ich werde wütend, wenn Experten unser Land wieder verlassen, weil sich ihre Familien hier nicht willkommen fühlen", so Röhrborn.

Neben " Fridays for Future " sprach auf der Auftaktkundgebung auch Dirk Röhrborn (50), Präsidiumsvorsitzender von "Silicon Saxony": "Auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind wütend auf die Bürokratie, zu hohe Steuern, auf die Bahn, auf den Fachkräftemangel", sagt er.

Zuvor musste die Polizei eine Anzeige aufnehmen: Marcus Fuchs (40), der für die rechtsextremen "Freien Sachsen" zur Kommunalwahl antreten will, filmte Demonstrationsteilnehmer, soll dabei als "Nazi" bezeichnet worden. Nun ermittelt die Polizei wegen Beleidigung.

Nach einer Rede vom "Ausländerrat Dresden" und einem Auftritt der "Banda Comunale" setzte sich dann der Zug in Bewegung.

Ocean Hale Meißner hielt einen Redebeitrag. © Eric Hofmann

"Die Aufnahme von Fremden ist ein zentrales Merkmal unseres Glaubens. Wer sich dem Fremden in Not verschließt, verliert Gottes Segen für sein eigenes Leben", so Bilz.

Bei allen Unterschieden verbinde die Demonstranten viel: "Nicht nur die Sorge um einen Rechtsruck und das Erstarken des Rechtspopulismus oder -extremismus, sondern auch die Bereitschaft sich einzusetzen für ein lebenswertes Land, in dem für alle Platz ist, um gut und gerne hier zu leben", so der Bischof.

Ein kurzes Video-Statement kam noch von Schauspieler und Musiker Christian Friedel (44), der sich bei den Demonstranten bedankte.

Nach Redebeiträgen von Gewerkschaftern und der Dresdner "Omas gegen rechts" machte Ocean Hale Meißner von "Queeres Waldheim" und "Döbeln bleibt bunt" auf die Situation in sächsischen Kleinstädten aufmerksam.

"Vorbestrafte Neonazis und andere Faschisten filmten und blendeten, beschimpften und bedrohten unsere Teilnehmer:innen", so der Aktivist. "Und das tun sie nicht nur auf Demos, sondern das tun sie auch im Alltag."