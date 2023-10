Terrorschütze von Brüssel: Spur führt nach Dresden

Dresden - Nach dem schrecklichen Terror-Anschlag von Brüssel , bei dem zwei schwedische Fußballfans starben, haben Ermittler ein Objekt in Dresden durchsucht.

In diesem Haus im Dresdner Westen stürmte die Polizei eine Wohnung im Zusammenhang mit den Todesschüssen von Brüssel. © xcitepress/Finn Becker

Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Demnach stürmten die Beamten noch in der Nacht nach dem Anschlag eine Wohnung im Dresdner Westen.

Der Bewohner (45) soll in engen Kontakt mit dem Todesschützen gestanden haben. An ihn und 25 weitere Personen soll Abdesalem L. (†45) ein Video in dem er dem sogenannten "Islamischen Staat" die Treue schwört geschickt haben.

Wie Bild weiter berichtet, soll es sich beim Dresdner wie auch beim Terror-Täter um Tunesier handeln.

Ersten Informationen zufolge sei der Dresdner jedoch kein radikaler Islamist, in seiner Wohnung wurde offenbar kein belastendes Material gefunden. Der 45-Jährige befindet sich auf freiem Fuß.

Darüber hinaus soll Abdesalem L. drei weitere Personen aus Dresden als Kontakte in seinem Handy gespeichert haben. Es handelt sich demnach um zwei Männer (49, 20) und eine 25-jährige Frau.

Auch an Kontakte in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern soll L. das "Treueid-Video" geschickt haben.