Tief "Zoltan" reißt Baum in Dresden um: Vollsperrung an Mordgrundbrücke, Linie 11 betroffen

Tief Zoltan sorgt am frühen Abend in Dresden für weitere Probleme. An der Mordgrundbrücke hat der Sturm einen großen Baum umgerissen.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Tief "Zoltan" sorgt am frühen Abend in Dresden für weitere Probleme. Auf Höhe der Mordgrundbrücke hat der Sturm einen großen Baum umgerissen. Auch die Linie 11 ist betroffen. Dieser umgerissene Baum sorgt in Dresden derzeit für Stress. © Ove Landgraf Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe auf X melden, werden diese Haltestellen derzeit nicht mehr bedient: Mordgrundbrücke

Hegereiterstr.

Schwimmhalle Bühlau

Am Weißen Adler

Plattleite

Elbschlösser

Wilhelminenstr.

Angelikastr.

