So erlebte Zeitzeugin Annemarie den Bombenhagel auf Dresden

Dresden - Als der Himmel über Dresden in Flammen aufging, war Annemarie Flemming gerade einmal 15. Den Albtraum dieser Nacht erlebte sie in ihrem Elternhaus an der Waldheimer Straße in Löbtau. Die jetzt 95-Jährige aus dem DRK-Seniorenzentrum "Herbstsonne" Dresden erzählt ihre Geschichte.