Umweltamt appelliert nach langer Trockenheit: Dresdner sollen die Bäume gießen

Dresden - Trotz der Regenschauer der vergangenen Tage ist Dresden noch immer von anhaltender Trockenheit betroffen. Das satte Grün an vielen Bäumen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Pflanzen in der Stadt deutlich mehr Wasser brauchen.

Pegel unter einem Meter: Der geringe Niederschlag in der Region macht sich auch am Wasserstand der Elbe bemerkbar. © Robert Michael/dpa

Bis zum Hochsommer dauert es noch ein paar Wochen, doch in der Elbe reicht es derzeit nur für einen Wasserstand von 95 Zentimetern – mehr als einen halben Meter unter dem Normpegel.

Der Mai ist bereits der vierte "erheblich zu trockene Monat" in diesem Jahr, warnt das kommunale Umweltamt.

Starker Wind und intensive Sonnenstrahlung verschärfen das Problem – purer Stress für die rund 104.000 Stadtbäume!

Gefährdet sind vor allem junge Exemplare. Deren Wurzelwerk reicht nicht tief genug in den Boden, die Wasseraufnahme ist gering.

"Wir möchten die Dresdner gerade in der aktuellen Situation bitten, neu gepflanzte Gehölze und Jungbäume möglichst in Intervallen langsam und durchdringend zu wässern, damit sie eine Chance haben, am Standort anzuwachsen", richtet der Leiter des Umweltamtes, René Herold (45), einen dringenden Appell an die Bevölkerung.