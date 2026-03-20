Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn will's wissen: Warum fahren die Dresdner eigentlich Auto?

Dresden - Warum fahren Dresdner eigentlich Auto? Genau das will Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne ) ergründen und ging darum in Austausch mit 20 Haushalten, die an drei oder mehr Tagen ihr Auto nutzen.

Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne). © Holm Helis

Er sei ja gelegentlich mit der Aussage konfrontiert, er mache nichts für Autofahrer, beginnt Kühn den Termin am Mittwoch im Stadtforum. Das könne er widerlegen, etwa mit dem "Reallabor Automobil".

Das ist eine Langzeitbefragung zum Mobilitätsverhalten, welche die Verwaltung zwischen Mai und Dezember vergangenen Jahres durchführen ließ. Nach öffentlicher Kampagne hatten sich knapp 350 Haushalte fürs Mitmachen beworben, von denen 20 über das Stadtgebiet verteilt ausgewählt wurden.

Ziel des Projektes und des Austauschs (etwa Interviews) war keine repräsentative Erhebung, sondern tiefere Einblicke in die Beweggründe der Nutzer für die Wahl des Autos zu gewinnen, ihre Erfahrungen auszuwerten.

Laut früherer Erhebungen weiß man, dass knapp jeder vierte Dresdner nur das Auto nutzt, mehr als die Hälfte der Leute zwischen Pkw, Rad und ÖPNV in der Woche wechselt. "Wir wissen viel über Zahlen, aber nicht über die Motivation der Leute", so Abteilungsleiter Frank Fiedler (50).