Kranke Bäume! Im Großen Garten gab's Verletzte

Dresden - Im Großen Garten wurden vergangenes Jahr durch abgestorbene Bäume oder Äste drei Personen verletzt. Sachsens Grüne fordern jetzt mehr Mittel für Baumpflege und Neupflanzungen, um die Folgen des Klimawandels zu lindern.

Aktuell finden Baumpflegearbeiten im Großen Garten statt. © Stefan Häßler

2025 war es zu drei Sach- sowie drei Personenschäden gekommen, wie aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine Grünen-Anfrage zum dürrebedingten Baumsterben hervorgeht.

"In zwei Fällen handelt es sich um einen spontanen Grünastabbruch eines gesunden Baumes, also höhere Gewalt. Die betroffenen Personen erlitten leichte Verletzungen", erklärt die zuständige Schlösserland-Sprecherin Anita Radicke (39).

"Zu dem letzten Fall können wir wegen laufender staatsanwaltlicher Ermittlungen aktuell keine Angaben machen." In diesem Jahr habe es noch keine Verletzten gegeben.

Aktuell sind in Dresdens größtem Park Wege aufgrund der Gefahr herabfallender Äste gesperrt, Fachkräfte sind mit Motorsägen in den Baumkronen zugange.