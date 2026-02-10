Obwohl die Umleitung längst vorbei ist: Auto-Ärger an der Holzhofgasse

Dresden - Auto-Ärger in der Neustadt ! Wegen zu viel Verkehr in der Holzhofgasse regt sich Widerstand unter Anliegern. Sie wollen Autos möglichst von der Straße fernhalten und sammeln per Petition Unterstützer. Doch das Rathaus will keine Probleme erkennen.

Bei beidseitigem Verkehr wird es eng auf der Straße. © Ove Landgraf

Rückblick: Wegen des Neubaus der Prießnitzbrücke diente die Holzhofgasse von 2023 bis 2025 als Umleitungsstrecke für die Bautzner Straße. Zum geduldeten Leidwesen vieler Anlieger. Die Baustelle ist längst beendet, doch mancher Anwohner sagt: Trotz 30er-Zone ist der viele Verkehr geblieben!

Ohne Carolabrücke würden mehr Autofahrer von der Albert- zur Waldschlößchenbrücke über Carusufer, Löwenstraße und Holzhofgasse abkürzen.

Das Problem: An der Gasse liegen Kindergärten, Pflegeheim, Diako-Krankenhaus. Mehr als anderswo laufen hier Kinder und alte Menschen entlang.

Mutter Marlen Wißuwa (38) hat Sicherheitsbedenken: "Wenn die kleinen Kinder mit dem Laufrad aus der Kita rausflitzen, muss man schon aufpassen, dass sie nicht gleich von Autos erwischt werden."