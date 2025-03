Neue Erhebung beweist: 88 Prozent mehr Autos auf dieser Brücke

Dresden - Nach dem Einsturz der Carolabrücke hat das Rathaus untersuchen lassen, wie sehr sich der Verkehr verändert hat und welche Routen Radler, Autofahrer und Co. jetzt bevorzugt nutzen. Klar ist: Alle brauchen länger.

Über die Albertbrücke fahren inzwischen 88 Prozent mehr Autos. © Norbert Neumann

Der ÖPNV ist stadtweit weniger pünktlich, Bahnen fahren langsamer.

"Besonders betroffen sind Straßenbahnen, die über die Marienbrücke in Richtung Altstadt und über die Albertbrücke in Richtung Neustadt fahren", so der Sprecher.

Auch die hohe Linienkonzentration am Dr.-Külz-Ring führe zu Verzögerungen. Negative Folgen für die Fahrgastzahlen seien aber nicht erkennbar.

Für Entlastung könne hier eine neue Weiche am Pirnaischen Platz sorgen: Ab 2026 sollen Bahnen von der Wilsdruffer Straße kommend rechts in Richtung Haltestelle Pirnaischer Platz abbiegen können.

Mit dem Abriss der Carolabrücke, der bis Jahresende erledigt sein soll, werde laut Rathaus perspektivisch Terrassenufer und Elberadweg wieder freigegeben.

Nachdem die Ergebnisse im Bauausschuss vorgestellt wurden, sprach sich Team Zastrow erneut für eine Interimsbrücke aus, um "die extrem angespannte Situation für alle Verkehrsteilnehmer wieder zu verbessern".