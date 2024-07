Verrückte Hüpfburg-Schlacht am Elbepark: Zwei Tobe-Tempel buhlen um die Gunst der Kinder

Dresden - Da hopst einem förmlich das Herz aus der Brust! Gleich zwei Hüpfburglandschaften buhlen derzeit in Dresden um die Gunst der Kinder - und sind dabei fast Nachbarn. In der Nähe des Elbeparks (Lommatzscher Straße 125) steht das "Kinderland", an der Washingtonstraße (bei Hornbach) die "Jump City".