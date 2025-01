Versand von 420.000 Wahlbenachrichtigungen in Dresden gestartet

Dresden - Die amtlichen Wahlbenachrichtigungen zur kommenden Bundestagswahl sind auf dem Weg in die Briefkästen der Dresdner.

Die Stadt Dresden hat den Versand der Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl gestartet. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am gestrigen Montag begann der Versand der rund 420.000 Wahlbenachrichtigungen, wie die Stadt mitteilte.

Damit sollten die Zettel bei den wahlberechtigten Dresdnern ziemlich genau einen Monat vor der Bundestagswahl am 23. Februar eintrudeln.

Weiterhin wies die Stadt darauf hin, dass Briefwähler ab sofort ihre Wahlunterlagen beantragen können. Entweder per Online-Formular, per Post oder via E-Mail.

Ab dem 5. Februar kann man seine Briefwahl zudem auch persönlich im Briefwahlbüro beantragen. Personalausweis und Wahlbenachrichtigung müssen dafür mitgebracht werden.