Viertklässler düsen mit echten Autos über ihren Schulhof!

Dresden - Für die Schüler der 129. Grundschule am Otto-Dix-Ring stand am Dienstagvormittag das Highlight des gesamten Schuljahres auf dem Stundenplan.

Ehe die Schüler der Klassen 4a, 4b und 4c endlich selbstständig durch den eigens aufgebauten Parkour steuern konnten, gab es allerdings noch einen Auffrischungskurs mit Kaiser persönlich. In einem kleinen Test über Verkehrsschilder und die Straßenverkehrsordnung (StVO) mussten sie noch fix zehn Fragen beantworten.

Dafür war Marcel Kaiser (43), Geschäftsführer der Freizeitanlage Syratal, extra mit seinen vier PS starken Boliden aus Plauen angereist. Dass er mit seinen Minicars die heimische Rennstrecke verlässt und im Rahmen einer mobilen Veranstaltung Kinder an einer Schule erfreut, habe es seit circa zehn Jahren nicht mehr gegeben, erklärte Kaiser gegenüber TAG24 vor Ort: "Ich will das wieder ausbauen!"

Pfeilschnell unterwegs: Clara (10) lenkt den sportlichen Flitzer gekonnt durch die Kurven. © Norbert Neumann

Zwei grüne, ein gelbes und ein pinkes Minicar standen zur Auswahl. Der kleine Elias (10) aus der 4c hatte bereits ein Auge auf den "gelben Lamborghini" geworfen. Mohamed (12) bevorzugte dagegen den "grünen McLaren".

Den ersten harmlosen Unfall baute die neunjährige Fritzi in einer Linkskurve, als sie die Seitenbande mit ihrer Front durchbrach. Nach ihrer ansonsten tadellosen Fahrt zog sie Bilanz: "Ich bin zu schnell in die Kurve gefahren."

Insgesamt vier Verkehrsschilder gab es auf der schleifenförmigen Rennstrecke zu beachten: Die Einbahnstraße, Vorfahrt gewähren, Durchfahrt verboten sowie die Vorfahrtsstraße. Das Fahrrad-Training schien bei allen Schülern äußert gut im Gedächtnis geblieben zu sein, kaum eine Verkehrsregel wurde an jenem Dienstag missachtet.

Wenn auf der Strecke etwas Unterstützung gefragt war, standen die Verkehrstrainer Danny Glück (40) und Axel Dittrich (36) bereit, um einzugreifen. "Die erste Runde war bei vielen etwas schwierig", beobachtete Dittrich. Spätestens in der zweiten Runde seien die Schüler jedoch deutlich sicherer unterwegs gewesen.

Die Begeisterung nach circa zehn Minuten Fahrt war bei allen Schülern überwältigend. Mila (10) aus der 4a fand es "so cool und aufregend", dass sie gleich eines der Minicars kaufen wollte. Auch Clara (10) hätte am liebsten einen der kleinen Flitzer mit nach Hause genommen. Für Leticia (11) richtete sich der Blick nach ihren gedrehten Runden bereits in die Zukunft. Sie möchte sich irgendwann mal einen "baby-blauen BMW" zulegen.

Für die lehrreiche Fahrstunde mussten unter anderem die Fächer Mathe und Ethik ausfallen. Für Lisa (10) aus der 4a nur ein kleiner Verlust: Ihre neuesten Hobbys sind seit Dienstag: "Mathe und Autofahren."