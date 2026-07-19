Weiße Flotte wieder voll unter Dampf: Darum können die Schiffe jetzt fahren

Dresden - Volle Kraft voraus! Nach einer Woche mit ausgedünntem Fahrplan legt die Weiße Flotte auf der Elbe am Samstag wieder deutlich zu. Fast alle beliebten Ausflugsfahrten können wieder stattfinden – auch wenn der Blick auf den Pegel weiter über jeden Tag entscheidet.

Ab Samstag kann die Sächsische Dampfschifffahrt wieder fast zum normalen Fahrplan zurückkehren. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB

Die vergangenen Tage waren für die Sächsische Dampfschifffahrt ein echter Kraftakt. Wegen des extremen Niedrigwassers auf der Elbe musste der Fahrplan drastisch ausgedünnt werden.

Statt der gewohnten Ausflugsfahrten nach Meißen oder in die Sächsische Schweiz waren zeitweise nur noch wenige Stadtfahrten zwischen Terrassenufer und Blauem Wunder möglich.

Jetzt gibt es gute Nachrichten. "Wir können heute fast den kompletten Fahrplan anbieten – also wieder Schlösserfahrten und Weinfahrten", sagt Jochen Haubold (47), nautischer Leiter der Weißen Flotte. Möglich machen das der Regen im Riesengebirge und damit verbunden ein leichter Anstieg des Elbpegels.

Und wie wurden die vergangenen Tage mit weniger Fahrten genutzt?