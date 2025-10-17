Preisgeld für die schönsten "Parklets" in der Neustadt

In der Dresdner Neustadt werden immer mehr Parkplätze zu Außenterrassen umfunktioniert . Was passionierte Autofahrer ärgert, freut Uwe Schneider (63) von der Stiftung Äußere Neustadt. Er prämierte jüngst die schönsten Parklets und vergab sogar Preisgelder.

Uwe Schneider (63, l.) von der Stiftung Äußere Neustadt gemeinsam mit Marvin Heinemann (35), der das Sieger-Parklet baute. © Stefan Häßler

Damit will die Stiftung ein Zeichen setzen: für die Entstehung neuer Parklets und ihren Verbleib im Straßenraum.

Der solle nicht primär von Autos befahren, sondern vielmehr von Anwohnern zum Aufenthalt genutzt werden.

"Wir haben insgesamt 18 Parklets nach den Kriterien Gestaltung, Funktionalität und Barrierefreiheit bewertet", erklärt Uwe Schneider.

Klarer Gewinner (500 Euro Preisgeld) demnach das Café Glocke an der Martin-Luther-Kirche mit seiner Außenterrasse. "Dieses Parklet ist sehr großzügig, einladend und ästhetisch gestaltet. Da hat unsere Jury direkt einstimmig entschieden", sagt der Stiftungs-Chef.