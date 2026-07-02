Nach WM-Aus werden jetzt die deutschen Fan-Artikel verramscht

7.273 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach Deutschlands WM-Aus bleiben nicht nur enttäuschte Fußball-Fans zurück, sondern auch allerhand Deko-Artikel in den Supermarkt-Regalen.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Aus der Traum vom nächsten Sommermärchen: Die DFB-Elf hat in der Nacht zu Dienstag gegen Paraguay im Sechzehntelfinale verloren. Nun bleiben nicht nur enttäuschte Fußball-Fans zurück, sondern auch allerhand Deko-Artikel in den Supermarkt-Regalen. Doch was passiert jetzt eigentlich mit dem schwarz-rot-goldenen Schnickschnack?

Im TEDi am Hauptbahnhof gilt nun für die Fanartikel das Motto "Alles muss raus".
Im TEDi am Hauptbahnhof gilt nun für die Fanartikel das Motto "Alles muss raus".  © privat

Schon ein erster Blick in die Geschäfte verrät: Viel gab es für diese Weltmeisterschaft eigentlich sowieso nicht zu kaufen.

Dass das nicht von irgendwo her kommt, weiß der Sächsische Handelsverbands-Chef René Glaser (50): "Eine vor Beginn der Weltmeisterschaft durchgeführte Verbandsumfrage zeigte, dass der Einzelhandel bereits vor dem Turnier nur mit moderaten Umsatzimpulsen gerechnet hatte."

Immerhin bei TEDi am Hauptbahnhof kamen eingefleischte Fußball-Enthusiasten mit Armbändern, Sonnenhüten und Handklatschern in den Deutschland-Farben auf ihre Kosten.

Dresden: Für den Trinitatisplatz ist eine Schönheitskur geplant
Dresden Lokal Für den Trinitatisplatz ist eine Schönheitskur geplant

Mit knalligen Stickern wird hier jetzt mit bis zu 50 Prozent Rabatten gelockt. Selbst die Deutschland-Gummibärchen gibt es aktuell günstiger. Deutschland-Schminke und Luftschlangen bleiben hingegen bei den regulären Preisen.

Ähnlich sieht es bei ALDI in der Altmarkt-Galerie aus. Wer also noch einen Schnapper machen will, findet hier selbst Ein-Euro-Artikel um die Hälfte reduziert.

Fan-Armbänder verkauft SportScheck nun deutlich günstiger.
Fan-Armbänder verkauft SportScheck nun deutlich günstiger.  © privat
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
"Das frühe WM-Aus macht sich im Einzelhandel nicht flächendeckend, aber in einzelnen Warengruppen bemerkbar", erklärt Handelsverbands-Chef René Glaser (50).
"Das frühe WM-Aus macht sich im Einzelhandel nicht flächendeckend, aber in einzelnen Warengruppen bemerkbar", erklärt Handelsverbands-Chef René Glaser (50).  © Holm Helis
Selbst die Ketchup-Fan-Edition in Schwarz-Rot-Gold wurde bei ALDI mit der WM-Pleite um 34 Prozent gesenkt.
Selbst die Ketchup-Fan-Edition in Schwarz-Rot-Gold wurde bei ALDI mit der WM-Pleite um 34 Prozent gesenkt.  © privat
Auch in anderen Städten wie hier in der Chemnitzer EDEKA-Filiale in der Ermafa Passage war die WM-Euphorie mau. Immerhin ein paar Fanartikel gab es, wie Mitarbeiterin Charleen Treichel (18) weiß.
Auch in anderen Städten wie hier in der Chemnitzer EDEKA-Filiale in der Ermafa Passage war die WM-Euphorie mau. Immerhin ein paar Fanartikel gab es, wie Mitarbeiterin Charleen Treichel (18) weiß.  © Kristin Schmidt
Das teure Trikot der DFB-Verlierer kostet bei SportScheck nun nur noch 69,99 Euro.
Das teure Trikot der DFB-Verlierer kostet bei SportScheck nun nur noch 69,99 Euro.  © privat

Deutschland raus, Regale voll: Was wird jetzt aus dem ganzen Fanartikel-Krimskrams?

Bei ALDI kommen Schnäppchenjäger und Fußballfans mit Rabatten von 50 Prozent auf ihre Kosten.
Bei ALDI kommen Schnäppchenjäger und Fußballfans mit Rabatten von 50 Prozent auf ihre Kosten.  © privat

Dass nach der WM-Pleite "gerade Fanartikel wie Trikots, Schals und andere Fanprodukte an Nachfrage verlieren", wie der Handelsverbands-Chef weiß, bekommt auch die INTERSPORT-Filiale im ELBEPARK zu spüren.

Die sind hier nun um 25 Prozent billiger: "Wir mussten die Trikots leider reduzieren. In anderen Städten wurde in den Geschäften sogar mehr bestellt, deshalb haben sie die dort jetzt zum Teil um 50 Prozent rabattiert", weiß INTERSPORT-Filialleiter Tim Hustig (44).

Er sei hingegen stolz, "clever bestellt zu haben, also dreimal die Woche, sodass wir immer genug anbieten konnten, aber nicht zu viel vor Ort hatten."

Dresden: 1000 neue Jobs! Neues Mega-Werk von Infineon eröffnet
Dresden Lokal 1000 neue Jobs! Neues Mega-Werk von Infineon eröffnet

Bei SportScheck in der Altmarkt-Galerie sind die Preise sowohl bei den türkisfarbenen Auswärts- (74,99 Euro) als auch weißen Heim-Trikots (69,99 Euro) sogar um etwa 30 Prozent gepurzelt. Auch die passenden Hosen dazu kosten jetzt nur noch 29,99 Euro statt 44,95 Euro.

Titelfoto: Kristin Schmidt, privat

Mehr zum Thema Dresden Lokal: