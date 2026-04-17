Auf der Walz durch Dresden: "Man kommt an seine Grenzen"

Dresden - Mehrere Jahre von zu Hause weg, handylos und nur das Nötigste im Gepäck: Steinmetz und Bildhauer Marius (33) ist seit mehr als zwei Jahren auf Wanderschaft. Eine seiner letzten Stationen? Die sächsische Landeshauptstadt. Doch wie hat ihn die Walz verändert?

Die Zunftkleidung auf der Walz hat immer eine besondere Bedeutung:. So steht Marius' (33) beige Kleidung für das Steinmetz-Handwerk. Die Weste mit acht Perlmutt-Knöpfen steht für den "Acht-Stunden-Arbeitstag". © TAG24/Jacqueline Grünberger

Mit Stenz oder auch "Wanderstab", der typischen Kluft - Schlaghose, Weste und Hut - und Bündel ist Marius nun schon fast drei Jahre quer durch Europa unterwegs: "Deutschland, Schweiz, Irland, England, Rumänien Ungarn und Österreich".

Besonders prägend: "In Sibiu haben wir in einer kirchlichen Herberge gelebt und die Altstadt restauriert", erinnert sich der gelernte Steinmetz im Gespräch mit TAG24.

Doch bei den Wanderjahren geht es um weitaus mehr als Reiselust: "Die Liebe zum Handwerk und natürlich auch, um menschlich zu wachsen. Wir wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben."

Das war nicht immer leicht: "Man kommt an seine Grenzen", betont der 33-jährige Wandergeselle. Denn "natürlich gibt es auch schwierige Phasen und die Umgewöhnung am Anfang ist schon hart". Trotzdem ist der gelernte Steinmetz froh, sich der Herausforderung gestellt zu haben.

Ursprünglich kommt er eigentlich aus dem bayerischen Weilheim. Allerdings darf er sich während der Wanderschaft seinem Heimatort auf 50 Kilometer nicht nähern.

Auch deshalb hat er sich die "Bannmeile" auf seiner Landkarte eingekreist - denn ein eigenes Handy ist in dieser Zeit tabu.