Striezelmarkt längst vorbei: Warum räumt niemand die Terror-Poller vom Altmarkt?
Dresden - Terror-Schutz ohne akute Gefahr? Am Dresdner Altmarkt sorgen die Terror-Poller für ein mulmiges Gefühl, obwohl derzeit gar keine Großveranstaltungen stattfinden. Der Grund: Das Rathaus spart Kosten.
Mit Beginn des Striezelmarktes im November vergangenen Jahres wurden die Terror-Poller entlang der Wilsdruffer Straße aufgestellt. Sie sollen verhindern, dass Fahrzeuge in Menschenmengen auf den Altmarkt rasen.
Nach Ende des Striezelmarktes blieben die Sperren jedoch stehen, bis am 21. Januar das "Winterfest" losging. Dieses wiederum endete am 1. März.
Mittlerweile ist der Winter Geschichte, der Frühling da - und die Poller stehen noch immer. Diese Barriereteile sind dabei nicht angemietet, sondern Eigentum der Landeshauptstadt.
Auf Nachfrage informiert das Rathaus, dass die "Zufahrtsschutzelemente" aus Kostengründen noch bis zum Ende des diesjährigen Frühlingsfestes (25. April bis 18. Mai) stehen bleiben.
"Es ist kein Budget zum Transport eingestellt", so eine Rathaussprecherin.
Titelfoto: Ove Landgraf